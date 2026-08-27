Course camarguaise Course Avenir de clôture Arènes de Pélissanne Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Course camarguaise Course Avenir de clôture

Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 17h.

Horaire à confirmer. Arènes de Pélissanne Allée De Craponne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

La course camarguaise est un sport dans lequel les raseteurs tentent d’attraper des attributs primés (cocarde, ficelle, gland) fixés au frontal et aux cornes d’un taureau appelé cocardier. Ce jeu sportif, sans mise à mort est pratiqué dans une arène.

Ce dimanche, c’est la fin de la saison taurine aux arènes de Pélissanne ! Une course Avenir, qui sera courue par de jeunes raseteurs désignés par la Fédération Française de Course Camarguaise, viendra clôturer la saison 2026. Les taureaux présentés sont issus des manades Bon, Gillet et Mailhan. .

Arènes de Pélissanne Allée De Craponne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 13 86 33 v.cadeau@orange.fr

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English :

Camargue racing is a sport in which raseteurs attempt to catch prize-winning attributes (cocarde, string, tassel) attached to the forehead and horns of a bull called a cocardier. This no-kill game is played in an arena.

L’événement Course camarguaise Course Avenir de clôture Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes