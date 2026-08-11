Pétanque concours jeunes Boulodrome de Pélissanne Pélissanne
samedi 12 septembre 2026 · Boulodrome de Pélissanne · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Pétanque concours jeunes
Samedi 12 septembre 2026 à partir de 9h. Boulodrome de Pélissanne Avenue des Raplaous Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Un concours de pétanque réservé aux jeunes !
C’est ce que proposera La Boule le Pélican en organisant ce concours jeunes.
Benjamins, minimes, cadets et juniors cette compétition mettra en valeur les jeunes compétiteurs.
Venez nombreux pour les encourager ! .
Boulodrome de Pélissanne Avenue des Raplaous Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 04 69 40 peliboule@gmail.com
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English :
A pétanque competition just for kids!
That’s what La Boule le Pélican will be doing when it hosts the Challenge national Educnaute at the Boulodrome de Pélissanne.
L’événement Pétanque concours jeunes Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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