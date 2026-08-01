Course camarguaise Taureaux jeunes Arènes de Pélissanne Pélissanne
jeudi 27 août 2026 · Arènes de Pélissanne · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Course camarguaise Taureaux jeunes
Jeudi 27 août 2026 à partir de 17h. Arènes de Pélissanne Allée De Craponne Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
La course camarguaise est un sport dans lequel les raseteurs tentent d’attraper des attributs primés (cocarde, ficelle, gland) fixés au frontal et aux cornes d’un taureau appelé cocardier. Ce jeu sportif, sans mise à mort est pratiqué dans une arène.
Ce jeudi, la course mettra à l’honneur les taureaux jeunes des manades Blatière, Gillet, Mailhan et Tibério. .
Arènes de Pélissanne Allée De Craponne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 13 86 33 v.cadeau@orange.fr
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English :
Camargue racing is a sport in which raseteurs attempt to catch prize-winning attributes (cocarde, string, tassel) attached to the forehead and horns of a bull called a cocardier. This no-kill game is played in an arena.
L’événement Course camarguaise Taureaux jeunes Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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