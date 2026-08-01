Informations pratiques

Pélissanne

Pélissanne en Fête Soirée mousse et orchestre John Saintbor

Samedi 29 août 2026 à partir de 19h30.

Restauration à partir de 19h00

21h00 Concert show

21h30 Soirée mousse. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’été n’est pas terminé à Pélissanne ! Pendant 4 jours, le village sera le lieu de nombreuses animations.

Ce soir, on vous propose une soirée mousse et le grand show de l’orchestre John Saintbor !

Aux deux coins du parc Roux de Brignoles, vivez deux ambiances lors de la même soirée Soirée mousse animée par un DJ du côté de la rue Carnot, et grand show par l’orchestre John Saintbor (durée 4 heures) côté mairie.

Une soirée qui ravira toutes les générations !



Buvette et restauration seront également disponibles sur place, tout au long de la soirée. .

Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

Summer is not over in Pélissanne During 4 days, envoy many festivities in the village. On saturday evening, let’s dance in the foam and enjoy a great show by the John Saintbor orchestra !

L’événement Pélissanne en Fête Soirée mousse et orchestre John Saintbor Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Massif des Costes