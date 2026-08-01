Pélissanne en Fête Pélissanne
vendredi 28 août 2026 · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Pélissanne en Fête
Du vendredi 28 au lundi 31 août 2026.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-28
Venez nombreux participer aux fêtes de Pélissanne !
Pendant 4 jours, la commune programme de nombreuses animations dans ses rues.
Programme des festivités
Vendredi 28 août
– 19h Rendez-vous au parc Roux de Brignoles pour partager l’apéritif de lancement des festivités ; restauration sur place
– Défilé aux lampions (horaire à définir)
– feu d’artifices (horaires à définir)
– 21h30 Concert guinguette French Touche
Parc Roux de Brignoles
Samedi 29 août
– 19h00 Ouverture de la restauration et buvette
– 21h Concert show de John Saintbor
– 21h30 Soirée mousse
Parc Roux de Brignoles
Dimanche 30 août Journée Taurine
– 11h, sur les allées de Craponne Abrivado traditionnel lâcher de taureaux encadrés par des gardians à cheval
– 12h30, sur la place Pisavis Paëlla de la Société Taurine (18€, réservation à l’Office de Tourisme et Boutic Fleurs)
– 16h30, au Arènes 50e finale du Trophée dou Raplaù
Lundi 31 août
– 12h, au Petit Bouchon Pélissannais, au boulodrome Grand Aïoli (20€, sur réservation à l’Office de Tourisme)
Un week-end d’animations à vivre en famille et entre amis ! .
Centre ville Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
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English :
Join us to celebrate in Pélissanne ! During 4 days, there will be festivities in the streets of the village.
L’événement Pélissanne en Fête Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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