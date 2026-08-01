Informations pratiques

Pélissanne

Pélissanne en Fête

Du vendredi 28 au lundi 31 août 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-28

Venez nombreux participer aux fêtes de Pélissanne !

Pendant 4 jours, la commune programme de nombreuses animations dans ses rues.

Programme des festivités



Vendredi 28 août

– 19h Rendez-vous au parc Roux de Brignoles pour partager l’apéritif de lancement des festivités ; restauration sur place

– Défilé aux lampions (horaire à définir)

– feu d’artifices (horaires à définir)

– 21h30 Concert guinguette French Touche

Parc Roux de Brignoles



Samedi 29 août

– 19h00 Ouverture de la restauration et buvette

– 21h Concert show de John Saintbor

– 21h30 Soirée mousse

Parc Roux de Brignoles



Dimanche 30 août Journée Taurine

– 11h, sur les allées de Craponne Abrivado traditionnel lâcher de taureaux encadrés par des gardians à cheval

– 12h30, sur la place Pisavis Paëlla de la Société Taurine (18€, réservation à l’Office de Tourisme et Boutic Fleurs)

– 16h30, au Arènes 50e finale du Trophée dou Raplaù



Lundi 31 août

– 12h, au Petit Bouchon Pélissannais, au boulodrome Grand Aïoli (20€, sur réservation à l’Office de Tourisme)



Un week-end d’animations à vivre en famille et entre amis ! .

Centre ville Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

Join us to celebrate in Pélissanne ! During 4 days, there will be festivities in the streets of the village.

L’événement Pélissanne en Fête Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes