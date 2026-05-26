Les Foulées Pélissannaises courses et marche Salle Malacrida Pélissanne
Les Foulées Pélissannaises courses et marche Salle Malacrida Pélissanne samedi 10 octobre 2026.
Pélissanne
Les Foulées Pélissannaises courses et marche
Samedi 10 octobre 2026 à partir de 14h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Les Foulées Pélissannaises, c’est la fête du sport, de l’amitié, de la convivialité et de l’inclusion sur un parcours nature dans le Massif des Costes !
Le 10 octobre, les courses des Foulées Pélissannaises reviennent !
A partir de 14h00, de nombreuses activités autour du running et de la marche pour tous, dont quelques nouveautés
– la ronde des pitchouns des distances et des jeux autour de l’athlétisme adaptés pour tous les enfants
– le 3km des minots pour les 11-14 ans (nouveauté)
– le 5 km des Foulées (adultes nouveauté) course inscrite au challenge Terre de Mistral Découverte
– le fameux 10km des Foulées course inscrite au challenge Terre de mistral Elite
– une marche de 8km environ pour tous entre vignes et oliviers dans la campagne pélissannaise
Et 2 trails
– le Trail du Caronte, une épreuve pour découvrir le trail (nouveauté) course inscrite au challenge Terre de Mistral Premium
– le 2e Trail du Calabrun, en semi-nocturne dans les collines juste au dessus de Pélissanne course inscrite au challenge Terre de Mistral Performance
Du sport mais aussi de la convivialité !
Un village des partenaires sera installé devant la salle Malacrida jusqu’à 18h30.
Puis à partir de 18h30, on se met à l’abri dans la salle pour attendre les trailers noctambules avec de quoi boire, manger et (pourquoi pas) danser !
Remise des dossards à partir de 13h. .
Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Les Foulées Pélissannaises is a celebration of sport, friendship, conviviality and inclusion on a nature trail in the Massif des Costes!
L’événement Les Foulées Pélissannaises courses et marche Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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