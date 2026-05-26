Les Foulées Pélissannaises courses et marche Salle Malacrida Pélissanne

Pélissanne

Les Foulées Pélissannaises courses et marche

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 14h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Les Foulées Pélissannaises, c’est la fête du sport, de l’amitié, de la convivialité et de l’inclusion sur un parcours nature dans le Massif des Costes !

Le 10 octobre, les courses des Foulées Pélissannaises reviennent !



A partir de 14h00, de nombreuses activités autour du running et de la marche pour tous, dont quelques nouveautés

– la ronde des pitchouns des distances et des jeux autour de l’athlétisme adaptés pour tous les enfants

– le 3km des minots pour les 11-14 ans (nouveauté)

– le 5 km des Foulées (adultes nouveauté) course inscrite au challenge Terre de Mistral Découverte

– le fameux 10km des Foulées course inscrite au challenge Terre de mistral Elite

– une marche de 8km environ pour tous entre vignes et oliviers dans la campagne pélissannaise



Et 2 trails

– le Trail du Caronte, une épreuve pour découvrir le trail (nouveauté) course inscrite au challenge Terre de Mistral Premium

– le 2e Trail du Calabrun, en semi-nocturne dans les collines juste au dessus de Pélissanne course inscrite au challenge Terre de Mistral Performance



Du sport mais aussi de la convivialité !

Un village des partenaires sera installé devant la salle Malacrida jusqu’à 18h30.

Puis à partir de 18h30, on se met à l’abri dans la salle pour attendre les trailers noctambules avec de quoi boire, manger et (pourquoi pas) danser !



Remise des dossards à partir de 13h. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Les Foulées Pélissannaises is a celebration of sport, friendship, conviviality and inclusion on a nature trail in the Massif des Costes!

L’événement Les Foulées Pélissannaises courses et marche Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Massif des Costes