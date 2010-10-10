Les Musicales du Moulin Le Moulin des Costes Pélissanne

Pélissanne

Les Musicales du Moulin

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Le Moulin des Costes 445 Chemin De Saint-Pierre Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Nouvelle édition des Musicales du Moulin avec cette année une super soirée reggae !

Dès 18h30, les Selectas du Massilia HIFI viendront poser leurs meilleurs vinyles. Puis c’est le chanteur Baltimores qui s’installera sur scène pour un concert en live !



Vous trouverez sur place une buvette avec bières* et vins* locaux, ainsi que de quoi vous restaurer.



Le tout avec une sono de qualité, une ambiance et un cadre de folie comme seul le Moulin des Costes est capable de vous offrir !

Ne tardez pas à réserver vos billets en prévente. .

Le Moulin des Costes 445 Chemin De Saint-Pierre Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This year, for the new edition of Les Musicales du Moulin , the Moulin des Costes proposes a reggae evening !

L’événement Les Musicales du Moulin Pélissanne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes