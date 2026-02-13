Dévore-Livres Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne

Pélissanne

Dévore-Livres

Samedi 13 juin 2026 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

21ème édition ! Dévore-livres poursuit sa tradition de mise en valeur de la littérature jeunesse sous toutes ses formes !Familles

De la maternelle au collège, une dizaine d’auteurs et illustrateurs partent à la rencontre des enfants de Pélissanne. Une cinquantaine de classes poseront leurs questions aux invités sur leur parcours et leur travail.

Enfin, le samedi 13 juin, une grande journée grand public permettra de profiter des ateliers et animations ainsi que d’aller, en famille, à la rencontre des auteurs.



Programme

Au coeur de Pélissanne, le Parc Maureau accueille cette manifestation.

– de 9h à 12h30 et de 14h à 17h Ateliers, concert, rencontres et dédicaces des auteurs, en présence des éditions Le Grand Jardin (Velaux).

– 11h Inauguration officielle du 21e salon par Monsieur le Maire, suivie d’un cocktail.

– 11h30 Restitution de l’atelier d’écriture mené par Marie-Elise Masson auprès de quatre classes de CP-CE1 de Pélissanne.



Des ateliers famille L’équipe du Service Education Jeunesse proposera une série d’ateliers pour enfants au Parc Maureau.

Venez rencontrer le Relais Petite Enfance autour d’une exploration sensorielle et ludique. Manipuler, toucher s’essayer… au contact d’éléments naturels, une animation en direction des plus jeunes.



Atelier d’illustration à 14h30

L’illustratrice Mona Granjon animera un atelier d’illustration pour 15 enfants à partir de 7 ans autour de son album Le mini chien , publié aux éditions Les Fourmis rouges. Sur réservation.



Spectacle musical à 15h

La compagnie ChambOul’tOut se mettra en scène dans Bêtes d’histoires & drôle de foire . Bienvenue au plus petit des grands cabarets d’insectes de tout poil ! Un spectacle poétique de contes, trapèze, guitare et accordéon… Durée 55 minutes. Sur réservation.





Auteurs présents

– Rosalinde Bonnet

– Véronique Delamarre

– Milena

– Elsa Brants

– Marc Seassau

– Julia Chausson

– Marie Poirier

– Mathilde Arnaud

– Marie-Elise Masson

– Mona Granjon

– Elsa Faure-Pompey





Alors, venez nombreux assister à cette célébration de la lecture jeunesse ! .

Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

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English :

Supported by the city, thanks to the sponsorship of Pierre Bottero, the event, which had only two guests in 2005, will welcome a dozen authors of children’s literature this year!

L’événement Dévore-Livres Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Massif des Costes