Collecte de sang Salle Malacrida Pélissanne

Collecte de sang

Vendredi 13 février 2026 de 15h à 19h30. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-13 15:00:00

fin : 2026-02-13 19:30:00

2026-02-13

Donner votre sang peut sauver des vies !

Une question sur le don de sang, son utilité… les équipes, bénévoles et médecins, de l’Etablissement Français du Sang sont là pour vous répondre.

Les dons se font à présent sur rendez-vous via le site internet de l’Etablissement Français du Sang. Vous y trouverez également un questionnaire qui vous aidera à savoir si vous pouvez donner ou non votre sang ! .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 82 06 63 associationdondusangbenevole@gmail.com

English :

Giving blood can save lives!

If you have a question about blood donation or its usefulness, the Etablissement Français du Sang teams of volunteers and doctors are there to answer it.

