Bourse aux vélos Maison du vélo Pélissanne

Pélissanne

Bourse aux vélos

Samedi 6 juin 2026 de 8h à 18h. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Cyclo Club de Pélissanne oragnise sa bouse aux vélos ! L’occasion de s’équiper à petit prix.

Le principe est simple

– de 8h à 16h, déposer vos vélos à vendre

– de 9h à 17h, trouvez votre bonheur parmi les vélos à la vente

– de 17h à 18h, venez chercher les invendus et/ou règlements .

Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 cyclo.club.pelissanne13330@gmail.com

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English :

The Pélissanne Cyclo Club organizes a bike exchange ! An opportunity to equip yourself at a low price.

L’événement Bourse aux vélos Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes