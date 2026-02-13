Bourse aux vélos Maison du vélo Pélissanne
Bourse aux vélos Maison du vélo Pélissanne samedi 6 juin 2026.
Pélissanne
Bourse aux vélos
Samedi 6 juin 2026 de 8h à 18h. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Cyclo Club de Pélissanne oragnise sa bouse aux vélos ! L’occasion de s’équiper à petit prix.
Le principe est simple
– de 8h à 16h, déposer vos vélos à vendre
– de 9h à 17h, trouvez votre bonheur parmi les vélos à la vente
– de 17h à 18h, venez chercher les invendus et/ou règlements .
Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 cyclo.club.pelissanne13330@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pélissanne Cyclo Club organizes a bike exchange ! An opportunity to equip yourself at a low price.
L’événement Bourse aux vélos Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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