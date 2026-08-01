Pélissanne en fête Journée Taurine Pélissanne
dimanche 30 août 2026 · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Pélissanne en fête Journée Taurine
Dimanche 30 août 2026 à partir de 11h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre historique de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Participez à la Journée Taurine, tradition provençale s’il en est !
De quoi faire battre le coeur de pélissanne au rythme des sabots des taureaux !
Au programme de cette journée
– 11h Abrivado sur les allées de Craponne traditionnel lâcher de taureaux, encadrés par des gardians à cheval.
– 12h30 Grande paëlla, place Pisavis proposée par la Société Taurine. Réservation à de l’Office de Tourisme (18€).
– 16h30 48e Finale du Trophée du Raplaù, aux Arènes de Pélissanne. .
Centre historique de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
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English :
Today is the day to discorver bull traditions of Provence in Pélissanne !
L’événement Pélissanne en fête Journée Taurine Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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