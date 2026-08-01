Informations pratiques

Pélissanne

Pélissanne en fête Journée Taurine

Dimanche 30 août 2026 à partir de 11h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre historique de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Participez à la Journée Taurine, tradition provençale s’il en est !

De quoi faire battre le coeur de pélissanne au rythme des sabots des taureaux !

Au programme de cette journée



– 11h Abrivado sur les allées de Craponne traditionnel lâcher de taureaux, encadrés par des gardians à cheval.



– 12h30 Grande paëlla, place Pisavis proposée par la Société Taurine. Réservation à de l’Office de Tourisme (18€).



– 16h30 48e Finale du Trophée du Raplaù, aux Arènes de Pélissanne. .

Centre historique de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Today is the day to discorver bull traditions of Provence in Pélissanne !

L’événement Pélissanne en fête Journée Taurine Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Massif des Costes