Informations pratiques

Pélissanne

Pélissanne en Fête Soirée concert et feu d’artifice

Vendredi 28 août 2026 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

L’été n’est pas terminé à Pélissanne ! Pendant 4 jours, le village sera le lieu de nombreuses animations.

Vendredi soir, on vous propose une soirée d’ouverture avec concert et feu d’artifice !

Au programme de cette soirée d’ouverture

19h00 apéritif de lancement

Défilé aux lampions et feu d’artifice

Concert du groupe La French Touche



Buvette et restauration seront disponibles sur place. .

Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

Summer is not over in Pélissanne ! During 4 days, enjoy many festivities in the village.

On friday evening, a concert and fireworks will open the feast !

L’événement Pélissanne en Fête Soirée concert et feu d’artifice Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Massif des Costes