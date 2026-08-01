Pélissanne en Fête Soirée concert et feu d’artifice Pélissanne
vendredi 28 août 2026 · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Pélissanne en Fête Soirée concert et feu d’artifice
Vendredi 28 août 2026 à partir de 19h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
L’été n’est pas terminé à Pélissanne ! Pendant 4 jours, le village sera le lieu de nombreuses animations.
Vendredi soir, on vous propose une soirée d’ouverture avec concert et feu d’artifice !
Au programme de cette soirée d’ouverture
19h00 apéritif de lancement
Défilé aux lampions et feu d’artifice
Concert du groupe La French Touche
Buvette et restauration seront disponibles sur place. .
Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
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English :
Summer is not over in Pélissanne ! During 4 days, enjoy many festivities in the village.
On friday evening, a concert and fireworks will open the feast !
L’événement Pélissanne en Fête Soirée concert et feu d’artifice Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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