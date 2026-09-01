Course camarguaise Finale du Trident d’Or Place 8 mai 1945 Cabannes
dimanche 13 septembre 2026 · Place 8 mai 1945 · Cabannes
Informations pratiques
Cabannes
Course camarguaise Finale du Trident d’Or
Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 16h30. Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Course camarguaise Finale du Trident d’Or.
9h30 Accueil des participants
10h Réunion du bureau, membres du Jury et membres du Club taurin Lou Prouvenço
10h30 Course d’emboulés de la manade Chauvet & Fils rasetée par l’école de raseteurs de St Etienne du Grès
12h Apéritif offert par le Club Taurin Lou Provenço, animé par la Pena lou Carretié.
13h Repas -Paëlla, Salade fromage, Dessert, Vin rouge, rosé, blanc Café.
16h Grande Capelado d’ouverture avec l’Amicale équestre de la Montagnette, la Pena Lou Carretié et les Arlésiennes.
16h30 67ème Finale du Trident d’Or.
Manades Lou PantaÏ, Mogador.
Raseteurs Chevalier, Fouque, Garcia, Matéo, Bernard. .
Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 44 98 21 09 ctlouprouvenco@gmail.com
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English :
Camargue Race: Trident d’Or Final.
L’événement Course camarguaise Finale du Trident d’Or Cabannes a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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