Les Arènes de la Com Place 8 mai 1945 Cabannes

Cabannes

Les Arènes de la Com

Vendredi 5 juin 2026. Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Les Arènes de la Com (3ème édition) L’évenement incontournable de la communication.

Les Arènes de la Com (3ème édition) L’évenement incontournable de la communication.



Parce que la communication est vitale !

Langage verbal ou non verbal, art rupestre préhistorique, messagers de l’Antiquité, écriture, peinture, gravure, imprimerie, médias, supports numériques… l’Homme, être social, communique depuis la nuit des temps. Le Monde change, les techniques évoluent, mais les besoins sont les mêmes… transmettre, partager, comprendre, informer, discuter, faire savoir.



Pour les curieux et les passionnés !

Vous êtes communicant, étudiant, nouvellement élu dans une municipalité, curieux, entrepreneur, en recherche d’emploi… Développez votre réseau, trouvez l’inspiration et venez capter les forces positives !





Vendredi 5 Juin

8h Accueil & Petit-déjeuner.

9h Table ronde et paroles d’experts.

– Le marketing de trois entreprises locales d’envergure nationale, animé par L’Écho du Mardi.

– L’intelligence artificielle en 2026

– L’énergie positive dans la com’

– Les défis de la communication après les municipales

– Le pouvoir des mots dans la fabrique du récit

– Communication en période de crise.



12h15 Pause déjeuner.

– Les food-trucks locaux pour vous régaler !

– Le village de la com’ (exposants partenaires).



14h15 Grand jeu dans les arènes.

15h15 Atelier job de com’.

15h45 Les trophées de la com’.

16h15 à 17h30 Anticiper le monde de demain avec Bertrand Jouvenot, pionnier du digital en France.

18h Animation taurine.

18h30 Concert du groupe Cortesia.

20h30 DJ set électro-pop avec DJ Blass.



Samedi 6 Juin

Découverte de Châteaurenard

– Visite guidée du MIN

– Visite de la distillerie de Frigolet

– Déjeuner en centre-ville

– Découverte du centre historique

– Visite de l’imprimerie EDIFAC spécialisée en packaging.



* Le programme est susceptible d’évoluer, ainsi que le nom des intervenants et partenaire Les mises à jour sont accessibles sur le site. .

Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Les Arènes de la Com (3rd edition) The must-attend communications event.

L’événement Les Arènes de la Com Cabannes a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence