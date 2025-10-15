Vide grenier Boulevard Saint-Michel Cabannes
Vide grenier Boulevard Saint-Michel Cabannes dimanche 3 mai 2026.
Vide grenier
Dimanche 3 mai 2026 de 8h à 14h. Boulevard Saint-Michel Arènes Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 14:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide grenier du Foyer rural autours des arènes.
Vide grenier du Foyer rural de 8h à 14h autours des arènes.
Vide grenier réservé exclusivement aux particuliers.
Restauration et buvette sur place. Présence rôtisserie poulet + frites. .
Boulevard Saint-Michel Arènes Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 25 75 03 infos.foyerruralcabannes@gmail.com
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English :
Flea market organized by the Foyer Rural around the arena.
L’événement Vide grenier Cabannes a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence