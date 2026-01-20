Bal Country Place du 8 mai 1945 Cabannes
Bal Country Place du 8 mai 1945 Cabannes samedi 7 février 2026.
Bal Country
Samedi 7 février 2026 de 18h à 0h.
Ouverture des portes à 17h30. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 00:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Bal Country aux arènes.
Bal Country organisé par l’association Jiminy Country aux Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.
Venez partager un moment convivial et dansant dans une ambiance typiquement country. Préparez vos bottes et vos chapeaux, on vous attend nombreux !
Playlist et danses à la demande !
Petite restauration et boissons sur place. .
Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 16 41 86
English :
Country ball at the arena.
