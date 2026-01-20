Bal Country Place du 8 mai 1945 Cabannes

Bal Country

Samedi 7 février 2026 de 18h à 0h.

Ouverture des portes à 17h30. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07 00:00:00

2026-02-07

Bal Country aux arènes.

Bal Country organisé par l’association Jiminy Country aux Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.



Venez partager un moment convivial et dansant dans une ambiance typiquement country. Préparez vos bottes et vos chapeaux, on vous attend nombreux !



Playlist et danses à la demande !



Petite restauration et boissons sur place. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 16 41 86

English :

Country ball at the arena.

