Cabannes fait son cinéma Place du 8 mai 1945 Cabannes
Cabannes fait son cinéma Place du 8 mai 1945 Cabannes mardi 2 juin 2026.
Mardi 2 juin 2026 à partir de 20h45. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône
Début : 2026-06-02 20:45:00
2026-06-02
Projection du film Six jours au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.
Synopsis
Nord de la France, 2005 Malik, inspecteur de police, assiste impuissant à la mort d’une enfant suite à un kidnapping. En charge de l’enquête, il échoue à retrouver le meurtrier. Dix ans plus tard, sans élément nouveau, sans trace d’un dangereux criminel qui court toujours, l’affaire s’apprête à être classée définitivement. Mais quand de nouveaux faits en lien avec l’affaire se révèlent, Malik entame une course contre la montre.
The Popcorn Shop par l’association Passion Jeunes Cabannes. .
Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr
English :
Cabannes goes to the movies.
German :
Cabannes macht sein Kino.
Italiano :
Cabannes va al cinema.
Espanol :
Cabannes va al cine.
