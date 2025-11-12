Cabannes fait son cinéma Place du 8 mai 1945 Cabannes

Cabannes fait son cinéma

Mardi 2 juin 2026 à partir de 20h45. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Cabannes fait son cinéma.

Projection du film Six jours au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.



Synopsis

Nord de la France, 2005 Malik, inspecteur de police, assiste impuissant à la mort d’une enfant suite à un kidnapping. En charge de l’enquête, il échoue à retrouver le meurtrier. Dix ans plus tard, sans élément nouveau, sans trace d’un dangereux criminel qui court toujours, l’affaire s’apprête à être classée définitivement. Mais quand de nouveaux faits en lien avec l’affaire se révèlent, Malik entame une course contre la montre.



The Popcorn Shop par l’association Passion Jeunes Cabannes. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr

English :

Cabannes goes to the movies.

German :

Cabannes macht sein Kino.

Italiano :

Cabannes va al cinema.

Espanol :

Cabannes va al cine.

