Fête du jeu ALSH Les Marmoussets Cabannes

Cabannes

Fête du jeu

Samedi 23 mai 2026 de 10h à 16h30. ALSH Les Marmoussets 65 Chemin des Lacs Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous ludique jeux de société. Viens jouer avec nous à la Médiathèque de Cabannes.

Viens découvrir de nouveaux jeux et jouer entre amis.Enfants

Vous voulez passer un moment ludique et convivial en famille ou entre amis ?

Rendez-vous pour la Fête du Jeu.



Au programme

– Jeux de société

– Jeux de construction

– Jeux en bois

– Parcours de motricité…



Venez partager un bon moment en jouant avec vos amis ou votre famille !



Restauration sur place avec le Foodtruck de Gina. Buvette tenue par l’association des Jeunes de Cabannes. .

ALSH Les Marmoussets 65 Chemin des Lacs Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Playful rendezvous with board games. Come and play with us at the Médiathèque de Cabannes.

Discover new games and play with friends.

L’événement Fête du jeu Cabannes a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence