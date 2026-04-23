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Fête du jeu ALSH Les Marmoussets Cabannes

Fête du jeu ALSH Les Marmoussets Cabannes samedi 23 mai 2026.

Lieu : ALSH Les Marmoussets

Adresse : 65 Chemin des Lacs

Ville : 13440 Cabannes

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cabannes

Fête du jeu

Samedi 23 mai 2026 de 10h à 16h30. ALSH Les Marmoussets 65 Chemin des Lacs Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Rendez-vous ludique jeux de société. Viens jouer avec nous à la Médiathèque de Cabannes.
Viens découvrir de nouveaux jeux et jouer entre amis.Enfants
Vous voulez passer un moment ludique et convivial en famille ou entre amis ?
Rendez-vous pour la Fête du Jeu.

Au programme
– Jeux de société
– Jeux de construction
– Jeux en bois
– Parcours de motricité…

Venez partager un bon moment en jouant avec vos amis ou votre famille !

Restauration sur place avec le Foodtruck de Gina. Buvette tenue par l’association des Jeunes de Cabannes.   .

ALSH Les Marmoussets 65 Chemin des Lacs Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 95 

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English :

Playful rendezvous with board games. Come and play with us at the Médiathèque de Cabannes.
Discover new games and play with friends.

L’événement Fête du jeu Cabannes a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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