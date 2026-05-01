Fête de la Bière & du Terroir Parc Parisot Cabannes

Cabannes

Fête de la Bière & du Terroir

Samedi 23 mai 2026 à partir de 17h. Parc Parisot Avenue Clotilde Parisot Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

3ème édition de la Fête de la Bière & du Terroir.

Ne manquez pas la 3ème édition de cet événement convivial et festif, célébrant la bière et les produits du terroir !

Venez profiter d’un programme d’animations varié concerts, artisans…



Restauration sur place.



Notez la date et venez nombreux ! .

Parc Parisot Avenue Clotilde Parisot Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3rd edition of the Fête de la Bière & du Terroir.

L’événement Fête de la Bière & du Terroir Cabannes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence