Fête de la Bière & du Terroir Parc Parisot Cabannes
Fête de la Bière & du Terroir Parc Parisot Cabannes samedi 23 mai 2026.
Cabannes
Fête de la Bière & du Terroir
Samedi 23 mai 2026 à partir de 17h. Parc Parisot Avenue Clotilde Parisot Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
3ème édition de la Fête de la Bière & du Terroir.
Ne manquez pas la 3ème édition de cet événement convivial et festif, célébrant la bière et les produits du terroir !
Venez profiter d’un programme d’animations varié concerts, artisans…
Restauration sur place.
Notez la date et venez nombreux ! .
Parc Parisot Avenue Clotilde Parisot Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
3rd edition of the Fête de la Bière & du Terroir.
L’événement Fête de la Bière & du Terroir Cabannes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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