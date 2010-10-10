Course camarguaise Arènes Albert Laty Plan-d’Orgon

Plan-d’Orgon

Course camarguaise

Samedi 27 juin 2026 à partir de 16h30. Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Course camarguaise aux Arènes Albert Laty.

Course camarguaise aux Arènes Albert Laty.



2ème Série du Trident d’Or.

2ème Journée du Trophée Saint Louis Trophée San Juan Trophée de l’Avenir.



Manades Pantaï, Ferreol, Ouros, Allabrand, Richebois, Pomos, Larzac, Fouquo.

Raseteurs:Cadenas, Ciacchini, Desfonds, Dunan, Marquis, Mateo, Roux. .

Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 04 62 95

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English :

Camargue-style bull race at the Arènes Albert Laty.

L’événement Course camarguaise Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence