Plan-d’Orgon

Fête du Pont

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026. Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Fête du Pont de Plan d’Orgon.

Le Comité des fêtes Plan d’Orgon organise sa traditionnelle Fête du Pont.



Vendredi 26 Juin

15h30 Concours de boules Boulodrome Esplanade de la Gare.



Samedi 27 Juin

15h30 Concours de boules Boulodrome Esplanade de la Gare.

16h30 Concours de manades Arènes Albert Laty.

19h Abrivado.

19h30 Moules & Frites organisé par le Comité des fêtes, avec DJ Ben Ben Place des Arènes.

22h Abrivado aux flambeaux.

22h30 Feu de la St Jean.



Dimanche 28 Juin

09h30 Déjeuner offert par le Comité des Fêtes à la pinède Maunoyers avec la Peña Paul Ricard.

10h30 Défilé à l’ancienne.

11h Roussatalo.

11h30 Abrivado à l’ancienne.

12h Bandido dans le village.

13h30 Paëlla Place des Maraîchers.

17h Capea en costumes de lumière. .

Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 70 29 27 52

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English :

Fête du Pont de Plan d’Orgon.

L’événement Fête du Pont Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence