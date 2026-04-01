Roëzé-sur-Sarthe

Course cycliste à Roëzé sur Sarthe

rue de la Mairie Roëzé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:30:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Roëzé sur Sarthe, course cycliste

Buvette et casse-croute sur place .

rue de la Mairie Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 26 22 mairie-roeze@wanadoo.fr

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English :

Roëzé sur Sarthe, cycling race

L’événement Course cycliste à Roëzé sur Sarthe Roëzé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72