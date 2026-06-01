Chasseneuil

Course cycliste

Chasseneuil Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Course cycliste Prix du Comité des fêtes dans le bourg de Chasseneuil.

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Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Cycle race: Prix du Comité des fêtes in the village of Chasseneuil.

L’événement Course cycliste Chasseneuil a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Creuse