Jazz’neuil Chasseneuil
Jazz’neuil Chasseneuil samedi 18 juillet 2026.
Chasseneuil
Jazz’neuil
Chasseneuil Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Festival Jazz’neuil à Chasseneuil rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux du jazz.
Nouvelle édition du festival Jazz’neuil à Chasseneuil rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux du jazz . .
Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 80 20 mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr
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English :
Festival Jazz’neuil in Chasseneuil a must for jazz lovers.
L’événement Jazz’neuil Chasseneuil a été mis à jour le 2026-04-11 par BERRY
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