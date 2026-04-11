Chasseneuil

Jazz’neuil

Chasseneuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Festival Jazz’neuil à Chasseneuil rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux du jazz.

Nouvelle édition du festival Jazz’neuil à Chasseneuil rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux du jazz . .

Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 80 20 mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival Jazz’neuil in Chasseneuil a must for jazz lovers.

L’événement Jazz’neuil Chasseneuil a été mis à jour le 2026-04-11 par BERRY