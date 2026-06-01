Chasnais

Course Cycliste La Chasnaisienne

19 Rue Paul Cretegny Chasnais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 13:30:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La Chasnaisienne est une course cycliste affilié à la fédération Ufolep

La course cycliste est organisée par la Société Sportive Nieulaise, elle aura lieu le dimanche 28 juin à partir de 13h30 dans la zone industrielle de Chasnais,

il y aura 8 catégories (de 11 à 16 ans, ainsi que les féminines et les catégories par niveau) qui vont parcourir le circuit tout au long de l’après-midi. .

19 Rue Paul Cretegny Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 63 75 47 david-ler@hotmail.fr

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English :

The Chasnaisienne is a cycling race affiliated with the UFOLEP federation

L’événement Course Cycliste La Chasnaisienne Chasnais a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud