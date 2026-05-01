Course cycliste Les 4 Jours de Dunkerque 2ème étape Glisy

Glisy

Course cycliste Les 4 Jours de Dunkerque 2ème étape

8 Avenue Philéas Fogg Glisy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:15:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Les 4 Jours de Dunkerque, une course cycliste emblématique des Hauts-de-France, célèbreront leur 70ᵉ anniversaire en 2026.

Rendez-vous du 20 au 24 mai 2026 pour une édition qui promet d’être mémorable.

Le peloton de la célèbre course à étapes du nord de la France s’élancera depuis Glisy, le 21 mai, pour la deuxième étape de sa 70e édition. Une fierté pour la commune.

PROGRAMME

Passage de la caravane

Départ du centre commercial Grand A à 10h15, passage à Glisy (village) à 10h50.

Passage des coureurs

Départ fictif du centre commercial à 12h15, passage à Glisy à 12h20.

Départ réel

À Blangy-Tronville à 12h30.

Les 4 Jours de Dunkerque, une course cycliste emblématique des Hauts-de-France, célèbreront leur 70ᵉ anniversaire en 2026.

Rendez-vous du 20 au 24 mai 2026 pour une édition qui promet d’être mémorable.

Le peloton de la célèbre course à étapes du nord de la France s’élancera depuis Glisy, le 21 mai, pour la deuxième étape de sa 70e édition. Une fierté pour la commune.

PROGRAMME

Passage de la caravane

Départ du centre commercial Grand A à 10h15, passage à Glisy (village) à 10h50.

Passage des coureurs

Départ fictif du centre commercial à 12h15, passage à Glisy à 12h20.

Départ réel

À Blangy-Tronville à 12h30. .

8 Avenue Philéas Fogg Glisy 80440 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 4 Jours de Dunkerque, an iconic cycling race in the Hauts-de-France region, will celebrate its 70th anniversary in 2026.

Join us from May 20 to 24, 2026, for what promises to be a memorable edition.

The peloton of northern France’s famous stage race will set off from Glisy on May 21, for the second stage of its 70th edition. A source of pride for the town.

PROGRAM

Passage of the caravan

Departure from Grand A shopping center at 10:15 a.m., passing through Glisy (village) at 10:50 a.m.

Passage of runners

Fictitious departure from the shopping center at 12:15, passage through Glisy at 12:20.

Real start

A? Blangy-Tronville at 12:30 p.m.

L’événement Course cycliste Les 4 Jours de Dunkerque 2ème étape Glisy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT D’AMIENS