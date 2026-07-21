Informations pratiques

Losse

Course cycliste souvenir Max Jourdan

Losse Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Casque sur la tête, gourde remplie, pied sur la pédale et mains sur le guidon, les cyclistes sont sur la ligne de départ, prêts à découdre ! Mais seul vos encouragements permettront à l’un d’entre eux à avoir le supplément d’âme pour remporter la victoire !

Rejoignez Losse pour la course cycliste Souvenir Max Jourdan où, casque sur la tête, gourde remplie, pied sur la pédale et mains sur le guidon, les coureurs sont sur la ligne de départ, prêts à découdre ! Seuls vos encouragements leur donneront le supplément d’âme pour décrocher la victoire !

Au programme de cette journée festive et conviviale

Dès 9h Départ des courses cyclistes (circuit de 6,2 km).

9h-12h Buvette & pause fraîcheur.

13h Remise des prix.

13h30 Repas Gaulois (cuissot de sanglier à la broche).

Après-midi Ambiance guinguette & jeux (pétanque, belote…).

19h30 Soirée Tapas.

Réservations pour le repas avant le 30 Juillet. Venez nombreux ! .

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 72 93 19

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English : Course cycliste souvenir Max Jourdan

Helmet on, water bottle filled, foot on the pedal and hands on the handlebars, the cyclists are at the starting line, ready to do battle! But only your encouragement will allow one of them to have the extra spirit to win!

L’événement Course cycliste souvenir Max Jourdan Losse a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Landes d’Armagnac