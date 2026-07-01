Informations pratiques

Losse

Losse en fête

Losse Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

A Losse, du Vendredi au Dimanche, l’ambiance est assurée d’être champêtre, festive et amicale !

A Losse, du Vendredi au Dimanche, l’ambiance est assurée d’être champêtre, festive et amicale !

Jeudi 31/07, on commence doucement en remportant les lots du super loto à 21h.

Samedi 1er, place aux boules pour la pétanque communale à 15h suivi d’un moment de recueillement à la messe (18h30) et terminez votre journée à 21h autour d’un bon repas Paëlla animé par DJ Pok.

Dimanche 2, on commence la journée à 10h par une marche de 5 ou 10 km, puis à 12h découvrez les résultats des Maisons & jardins fleuris suivi d’une restauration flammekueche. A 15h, relevez le défi des concours du lancer de béret et de quilles et terminez ces fêtes autour de bons plats lors de la soirée Foodtrucks à partir de 19h. .

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 60 02

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English : Losse en fête

In Losse, from Friday through Sunday, the atmosphere is sure to be rustic, festive, and friendly!

L’événement Losse en fête Losse a été mis à jour le 2026-06-27 par CDT 40