Course cycliste Souvenir Robert Lire Georges Danglade Barsac samedi 21 mars 2026.
La Pinesse Barsac Gironde
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Course organisée par le Vélo Club Barsacais le Samedi 21 mars.
Les coureurs prendront le départ à partir de 13h30 sur le traditionnel circuit du quartier La Pinesse à Barsac en immersion au milieu des crus célèbres de Barsac-Sauternes.
Remise des prix vers 17h30
Le circuit
Départ de La Pinesse, à droite vers Illats, à droite vers les châteaux clos St Robert, Climens, quartier Hallet, Chambre ronde, à droite vers Piada, Closiot et retour vers La Pinesse par châteaux Villefranche, Doisy-Védrines, arrivée devant le château de La Pinesse.
4 courses au programme
13h30 départ des 3èmes catégories
13h32 départ des 4èmes catégories
15h30 départ des 1ères catégories
15h32 départ des 2èmes catégories
La circulation est règlementée dans le sens de la course. Merci d’observer le plus grand respect des bénévoles, gardiens de routes pendant la course. .
La Pinesse Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 29 37 30
