Course cycliste Trophée Le Pape Environnement Tréméoc
Course cycliste Trophée Le Pape Environnement Tréméoc vendredi 8 mai 2026.
Tréméoc
Course cycliste Trophée Le Pape Environnement
Saint-Sébastien Tréméoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Courses cyclistes avec départs et arrivées à la chapelle de Saint-Sébastien.
13h course de régularité pour les Écoles de cyclisme
14h30 course U15 (4,2km x 8 tours)
16h: Open 3 et Access 1, 2, 3, 4 (4,2km x 19 tours)
Buvette et petite restauration sur place. .
Saint-Sébastien Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 6 99 25 12 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course cycliste Trophée Le Pape Environnement
L’événement Course cycliste Trophée Le Pape Environnement Tréméoc a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Tréméoc (Finistère)
- Vide Atelier créatif Salle Multisports Tréméoc 26 avril 2026
- Circuit l’Etang du Moulin Neuf Tréméoc Finistère 1 mai 2026
- Boucle VTT n°3 Moulin Neuf Tréméoc Finistère 1 mai 2026
- Balade du barrage du Moulin Neuf Tréméoc Finistère 1 mai 2026
- Boucle n°8 Tro Ar Gumun Tréméoc Finistère 1 mai 2026