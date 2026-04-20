Tréméoc

Course cycliste Trophée Le Pape Environnement

Saint-Sébastien Tréméoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Courses cyclistes avec départs et arrivées à la chapelle de Saint-Sébastien.

13h course de régularité pour les Écoles de cyclisme

14h30 course U15 (4,2km x 8 tours)

16h: Open 3 et Access 1, 2, 3, 4 (4,2km x 19 tours)

Buvette et petite restauration sur place. .

Saint-Sébastien Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 6 99 25 12 04

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English : Course cycliste Trophée Le Pape Environnement

L’événement Course cycliste Trophée Le Pape Environnement Tréméoc a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden