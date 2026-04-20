Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course cycliste Trophée Le Pape Environnement Tréméoc

Course cycliste Trophée Le Pape Environnement Tréméoc vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Saint-Sébastien

Ville : 29120 Tréméoc

Département : Finistère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Tréméoc

Course cycliste Trophée Le Pape Environnement

Saint-Sébastien Tréméoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Courses cyclistes avec départs et arrivées à la chapelle de Saint-Sébastien.

13h course de régularité pour les Écoles de cyclisme
14h30 course U15 (4,2km x 8 tours)
16h: Open 3 et Access 1, 2, 3, 4 (4,2km x 19 tours)

Buvette et petite restauration sur place.   .

Saint-Sébastien Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 6 99 25 12 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course cycliste Trophée Le Pape Environnement

L’événement Course cycliste Trophée Le Pape Environnement Tréméoc a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Tréméoc (Finistère)