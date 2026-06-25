UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course de Batteleku et repas Ascain

Course de Batteleku et repas Ascain

Course de Batteleku et repas Ascain samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Port d'Ascain
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ascain

Course de Batteleku et repas

Port d’Ascain Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Championnat de Batteleku
Talo et frites par l’Ikastola   .

Port d’Ascain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84  ascain@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course de Batteleku et repas

L’événement Course de Batteleku et repas Ascain a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)