Course de Batteleku et repas Ascain samedi 4 juillet 2026.

Ascain

Course de Batteleku et repas

Port d’Ascain Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Championnat de Batteleku

Talo et frites par l’Ikastola .

Port d’Ascain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

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English : Course de Batteleku et repas

L’événement Course de Batteleku et repas Ascain a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque