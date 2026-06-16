Soirée Ado Salle Bil Toki Ascain

Ascain

Soirée Ado

Salle Bil Toki 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La mairie d’Ascain organise une soirée pizza pour les jeunes de 11 à 16 ans dans le but de présenter le projet du pôle ado !

Un moment convivial pour échanger, découvrir le futur espace ados… et partager quelques parts de pizza .

Salle Bil Toki 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 71 17 35

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English : Soirée Ado

L’événement Soirée Ado Ascain a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque