Soirée Ado Salle Bil Toki Ascain
Soirée Ado Salle Bil Toki Ascain vendredi 3 juillet 2026.
Ascain
Soirée Ado
Salle Bil Toki 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La mairie d’Ascain organise une soirée pizza pour les jeunes de 11 à 16 ans dans le but de présenter le projet du pôle ado !
Un moment convivial pour échanger, découvrir le futur espace ados… et partager quelques parts de pizza .
Salle Bil Toki 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 71 17 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Ado
L’événement Soirée Ado Ascain a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Rue Ernest Fourneau Ascain 19 juin 2026
- Marché hebdomadaire Place Pierre Loti Ascain 20 juin 2026
- Thé dansant Salle Biltoki Ascain 20 juin 2026
- Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Rue Ernest Fourneau Ascain 20 juin 2026
- Partir en livre 2026 atelier Super-héros du quotidien Médiathèque Ascain 24 juin 2026