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Soirée Ado Salle Bil Toki Ascain

Soirée Ado Salle Bil Toki Ascain

Soirée Ado Salle Bil Toki Ascain vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Salle Bil Toki

Adresse : 34 Route de Saint-Ignace

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ascain

Soirée Ado

Salle Bil Toki 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :
2026-07-03

La mairie d’Ascain organise une soirée pizza pour les jeunes de 11 à 16 ans dans le but de présenter le projet du pôle ado !
Un moment convivial pour échanger, découvrir le futur espace ados… et partager quelques parts de pizza   .

Salle Bil Toki 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 71 17 35 

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English : Soirée Ado

L’événement Soirée Ado Ascain a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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