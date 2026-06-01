Thé dansant Salle Biltoki Ascain
Thé dansant Salle Biltoki Ascain samedi 20 juin 2026.
Ascain
Thé dansant
Salle Biltoki 44 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
1ère édition du Thé Dansant, organisé par l’association des Amis du Jumelage Ascain Bollendorf.
Bal animé par l’accordéoniste Thierry Etchegaray. Restauration et buvette sur place. .
Salle Biltoki 44 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 60 44 46 lesamisdujumelageAB@hotmail.fr
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Ascain a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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