Thé dansant Salle Biltoki Ascain

Ascain

Thé dansant

Salle Biltoki 44 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

1ère édition du Thé Dansant, organisé par l’association des Amis du Jumelage Ascain Bollendorf.

Bal animé par l’accordéoniste Thierry Etchegaray. Restauration et buvette sur place. .

Salle Biltoki 44 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 60 44 46 lesamisdujumelageAB@hotmail.fr

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Ascain a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque