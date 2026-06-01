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Thé dansant Salle Biltoki Ascain

Thé dansant Salle Biltoki Ascain

Thé dansant Salle Biltoki Ascain samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Biltoki

Adresse : 44 Route de Saint-Ignace

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Ascain

Thé dansant

Salle Biltoki 44 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

1ère édition du Thé Dansant, organisé par l’association des Amis du Jumelage Ascain Bollendorf.
Bal animé par l’accordéoniste Thierry Etchegaray. Restauration et buvette sur place.   .

Salle Biltoki 44 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 60 44 46  lesamisdujumelageAB@hotmail.fr

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Ascain a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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