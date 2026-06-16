Partir en livre 2026 atelier Super-héros du quotidien Médiathèque Ascain
Partir en livre 2026 atelier Super-héros du quotidien Médiathèque Ascain mercredi 24 juin 2026.
Ascain
Partir en livre 2026 atelier Super-héros du quotidien
Médiathèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24 11:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Peter, votre médiathécaire de Saint-Jean-de-Luz, met à profit son talent et sa passion pour le dessin en proposant des ateliers créatifs autour des super-héros du quotidien.
À travers le dessin et le collage, les enfants imaginent leur héros du quotidien, (un parent, un ami, un grand-parent) en leur attribuant pouvoirs, costumes et histoires. .
Médiathèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36 bibliotheque@mairie-ascain.fr
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English : Partir en livre 2026 atelier Super-héros du quotidien
L’événement Partir en livre 2026 atelier Super-héros du quotidien Ascain a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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