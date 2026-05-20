Marboué

Course de brouettes

Parking de la salle des fêtes Marboué Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Course parent/enfant de brouettes décorées organisée par l’APE de Marboué pendant le marché nocturne de Marboué.

Cette année, l’Association des Parents d’Élèves de Marboué participe au marché nocturne et lance un concours plein de folie la course de brouettes déguisées. Une première édition pleine de créativité, de rires et de bonne humeur vous attend. Venez nombreux participer à ce moment convivial et original.

Inscription en tant que compétiteur à 2€. Brouettes et participants devront être déguisés, sur le thème de votre choix. Récompenses pour les vainqueurs plus belle brouette, course la plus rapide… .

Parking de la salle des fêtes Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 40 36 24 apemarboue@gmail.com

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English :

Parent/child decorated wheelbarrow race organized by the APE de Marboué during the Marboué night market.

L’événement Course de brouettes Marboué a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN