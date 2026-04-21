Bérat

COURSE DE CAISSE À SAVON

Chemin du Pouy de Touges Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Course de caisse à savon

PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE BERAT

Ouvert à tous

Inscription obligatoire, place limitées .

Chemin du Pouy de Touges Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie cdf.berar31370@gmail.com

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English :

Soap box race

BY THE BERAT FESTIVAL COMMITTEE

L’événement COURSE DE CAISSE À SAVON Bérat a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE