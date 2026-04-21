COURSE DE CAISSE À SAVON Bérat
COURSE DE CAISSE À SAVON Bérat samedi 20 juin 2026.
Bérat
COURSE DE CAISSE À SAVON
Chemin du Pouy de Touges Bérat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Course de caisse à savon
PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE BERAT
Ouvert à tous
Inscription obligatoire, place limitées .
Chemin du Pouy de Touges Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie cdf.berar31370@gmail.com
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English :
Soap box race
BY THE BERAT FESTIVAL COMMITTEE
L’événement COURSE DE CAISSE À SAVON Bérat a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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