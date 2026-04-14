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COURSE DE CAISSE A SAVON Bérat

COURSE DE CAISSE A SAVON Bérat

COURSE DE CAISSE A SAVON Bérat samedi 20 juin 2026.

Adresse : Chemin du Pouy de Touges

Ville : 31370 Bérat

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bérat

COURSE DE CAISSE A SAVON

Chemin du Pouy de Touges Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Première course de caisse à savon
Inscription obligatoire, places limitées
Première course de caisse à savon
Ouvert à tous, à partir de 16 ans, inscription obligatoire (dossier à demander auprès du Comité) places limitées   .

Chemin du Pouy de Touges Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 7 69 91 35 38  cdf.berat31370@gmail.com

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English :

First soapbox race
Registration required, places limited

L’événement COURSE DE CAISSE A SAVON Bérat a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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