COURSE DE CAISSE A SAVON Bérat
COURSE DE CAISSE A SAVON Bérat samedi 20 juin 2026.
Bérat
COURSE DE CAISSE A SAVON
Chemin du Pouy de Touges Bérat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Première course de caisse à savon
Inscription obligatoire, places limitées
Première course de caisse à savon
Ouvert à tous, à partir de 16 ans, inscription obligatoire (dossier à demander auprès du Comité) places limitées .
Chemin du Pouy de Touges Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 7 69 91 35 38 cdf.berat31370@gmail.com
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English :
First soapbox race
Registration required, places limited
L’événement COURSE DE CAISSE A SAVON Bérat a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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