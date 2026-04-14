Bérat

COURSE DE CAISSE A SAVON

Chemin du Pouy de Touges Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Première course de caisse à savon

Inscription obligatoire, places limitées

Première course de caisse à savon

Ouvert à tous, à partir de 16 ans, inscription obligatoire (dossier à demander auprès du Comité) places limitées .

Chemin du Pouy de Touges Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 7 69 91 35 38 cdf.berat31370@gmail.com

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English :

First soapbox race

Registration required, places limited

L’événement COURSE DE CAISSE A SAVON Bérat a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE