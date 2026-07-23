Course de caisse à savon Campénéac
samedi 12 septembre 2026 · Campénéac
Informations pratiques
Campénéac
Course de caisse à savon
Lieu dit Le Lidrio Campénéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Attachez vos ceintures ! Le lieu-dit Lidrio à Campénéac s’apprête à se transformer en une véritable piste de compétition pour accueillir une grande course de caisses à savon. Dès 10h, petits et grands sont invités à venir vibrer au rythme des descentes et à soutenir des pilotes intrépides aux commandes de bolides faits maison, aussi créatifs que surprenants. Entre vitesse, trajectoires audacieuses et créations insolites, ce rendez-vous promet un spectacle hilarant et impressionnant. Reste à savoir qui fera preuve de la plus grande maîtrise pour franchir la ligne d’arrivée en tête !
Et la fête ne s’arrêtera pas là à partir de 21h, la piste s’animera de nouveau pour laisser place à une soirée disco.
Restauration rapide et buvette sur place. .
Lieu dit Le Lidrio Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 47 91 15 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Course de caisse à savon Campénéac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Campénéac (Morbihan)
- Atelier créatif avec Cécile White Leporello (livre accordéon) Campénéac 30 juillet 2026
- Atelier créatif avec Cécile White Empreinte monotype Campénéac 31 juillet 2026
- Atelier créatif avec Cécile White Leporello (livre accordéon) Campénéac 6 août 2026
- Atelier créatif avec Cécile White Empreinte monotype Campénéac 7 août 2026
- Fête Médiévale légendaire au Château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac 8 août 2026