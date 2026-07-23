Informations pratiques

Campénéac

Course de caisse à savon

Lieu dit Le Lidrio Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Attachez vos ceintures ! Le lieu-dit Lidrio à Campénéac s’apprête à se transformer en une véritable piste de compétition pour accueillir une grande course de caisses à savon. Dès 10h, petits et grands sont invités à venir vibrer au rythme des descentes et à soutenir des pilotes intrépides aux commandes de bolides faits maison, aussi créatifs que surprenants. Entre vitesse, trajectoires audacieuses et créations insolites, ce rendez-vous promet un spectacle hilarant et impressionnant. Reste à savoir qui fera preuve de la plus grande maîtrise pour franchir la ligne d’arrivée en tête !

Et la fête ne s’arrêtera pas là à partir de 21h, la piste s’animera de nouveau pour laisser place à une soirée disco.

Restauration rapide et buvette sur place. .

Lieu dit Le Lidrio Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 47 91 15 81

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English :

L’événement Course de caisse à savon Campénéac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande