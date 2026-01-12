Course de caisse à savon

Place de l’église Nogent-le-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Bricoles ta caisse et épates nous ! Ou viens admirer les pilotes et leur descente…

Retrouvez la traditionnelle course de caisses à savon le vendredi 1er mai 2026 au départ de la Place de l’Église à Nogent-le-Bernard.

Ouvert à tous les bricoleurs et aventuriers à partir de 15 ans.

Programme

9h00 accès au paddock

De 10h à 17h course

Restauration sur place.

Inscription par mail à antoinegimonet@icloud.com ou par téléphone au 07 77 76 02 30 .

Place de l’église Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 7 77 76 02 30 antoinegimonet@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Build your own ride and spoil us! Or come and admire the drivers and their descent…

L’événement Course de caisse à savon Nogent-le-Bernard a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Maine Saosnois