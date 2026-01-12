Course de caisse à savon Nogent-le-Bernard
Course de caisse à savon Nogent-le-Bernard vendredi 1 mai 2026.
Place de l'église Nogent-le-Bernard Sarthe
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
2026-05-01
Bricoles ta caisse et épates nous ! Ou viens admirer les pilotes et leur descente…
Retrouvez la traditionnelle course de caisses à savon le vendredi 1er mai 2026 au départ de la Place de l’Église à Nogent-le-Bernard.
Ouvert à tous les bricoleurs et aventuriers à partir de 15 ans.
Programme
9h00 accès au paddock
De 10h à 17h course
Restauration sur place.
Inscription par mail à antoinegimonet@icloud.com ou par téléphone au 07 77 76 02 30 .
Place de l’église Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 7 77 76 02 30 antoinegimonet@icloud.com
English :
Build your own ride and spoil us! Or come and admire the drivers and their descent…
