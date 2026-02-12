Nog’en Trail Nogent-le-Bernard

Nog’en Trail

Stade de Nogent-le bernard Nogent-le-Bernard Sarthe

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

2026-07-19

Randonnée et Trail au programme !

Cette édition sportive de trail (course pédestre disputée dans un cadre exclusivement naturel) se déroulera dans les nombreux et splendides chemins de Nogent Le Bernard.

L’épreuve est ouverte à tous jeunes et moins jeunes, joggers (licenciés en compétition ou non licenciés en loisir avec certificat médical) et marcheurs.

Venez nombreux découvrir la famille des Trailers où convivialité, dépassement de soi et respect de la nature règnent.

Départ des 20 km à 9h30, 11 km à 10h15.

Randonnée pédestre de 11 km

Organisée par la Section Athlétisme de la Patriote de Bonnétable.

Inscriptions sur https://www.klikego.com .

Stade de Nogent-le bernard Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

Hiking and Trail on the program!

