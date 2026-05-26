Spectacle et conférence au Sanctuaire du Château Gaillard Nogent-le-Bernard
Spectacle et conférence au Sanctuaire du Château Gaillard Nogent-le-Bernard samedi 4 juillet 2026.
Nogent-le-Bernard
Spectacle et conférence au Sanctuaire du Château Gaillard
Château Gaillard Nogent-le-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Bienvenue au 1er événement caritatif du sanctuaire du Château Gaillard !
Au programme
17h Spectacle de Typhaine D, artiste engagée et autrice de Devenir Vegane par Amoure
18h Exposition de Willène Pilate (peintresse engagée)
18h30 Conférence table ronde avec
• Virginia Markus (Fondatrice de Co&xister)
• Stéphane Baud (ancien éleveur et cofondateur Aux Pains Sans Peines)
• Elodie Le Du (ancienne éleveuse)
• Ulysse Thevenon (journaliste et auteur du livre Le sens du bétail)
20h Dégustation d’un apéritif 100% végétal
Réservation sur https://www.helloasso.com
Bonne nouvelle
Votre billet vous donne droit à une réduction fiscale de 66%. .
Château Gaillard Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire sanctuaireduchateau@gmail.com
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English :
Welcome to the Château Gaillard sanctuary’s 1st charity event!
L’événement Spectacle et conférence au Sanctuaire du Château Gaillard Nogent-le-Bernard a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois
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