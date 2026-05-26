Nogent-le-Bernard

Spectacle et conférence au Sanctuaire du Château Gaillard

Château Gaillard Nogent-le-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Bienvenue au 1er événement caritatif du sanctuaire du Château Gaillard !

Au programme

17h Spectacle de Typhaine D, artiste engagée et autrice de Devenir Vegane par Amoure

18h Exposition de Willène Pilate (peintresse engagée)

18h30 Conférence table ronde avec

• Virginia Markus (Fondatrice de Co&xister)

• Stéphane Baud (ancien éleveur et cofondateur Aux Pains Sans Peines)

• Elodie Le Du (ancienne éleveuse)

• Ulysse Thevenon (journaliste et auteur du livre Le sens du bétail)

20h Dégustation d’un apéritif 100% végétal

Réservation sur https://www.helloasso.com

Bonne nouvelle

Votre billet vous donne droit à une réduction fiscale de 66%. .

Château Gaillard Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire sanctuaireduchateau@gmail.com

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English :

Welcome to the Château Gaillard sanctuary’s 1st charity event!

L’événement Spectacle et conférence au Sanctuaire du Château Gaillard Nogent-le-Bernard a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois