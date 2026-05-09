Rosenwiller

Course de caisse à savon

Centre ville Rosenwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une journée ludique et sportive autour de la traditionnelle course de caisses à savon. 2 descentes 10h et 15h. Participation en solo ou en duo, petite restauration sur place tout au long de la journée. Menu du midi et course sur réservation.

La section Ros’ace de Rosenwiller organise une grande course de caisses à savon ouverte à tous, en solo ou en duo.

Deux descentes sont prévues entre 10h et 15h.

Restauration

– Dès 12h Menu sur réservation à 20€ comprenant cuisse de poulet désossée au barbecue, frites, salade, 1 boisson, tarte et café. (12€ pour les enfants jusqu’à 10ans)

– Sur place Saucisses, merguez, frites, buvette.

– Dès 18h Tartes flambées. .

Centre ville Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 02 33 84 games.of.rosen@gmail.com

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English :

A fun-filled day of traditional soapbox racing. 2 runs: 10am and 3pm. Solo or duo participation, snack bar on site throughout the day. Lunch menu and race on reservation.

L’événement Course de caisse à savon Rosenwiller a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile