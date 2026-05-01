Rosenwiller

Soirée Burgers et Pizz’Art

Place de la Mairie Rosenwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12

En plus de régaler vos estomacs avec de délicieux menus burgers, pizzas et tartes flambées, venez également régaler vos yeux avec des stands artisanaux.

Un large choix culinaire sera proposé pour cette fête locale, accompagné des crus de la cave Clément Huck et de bière pression fraîche. Une carte de restauration riche et variée sera disponible avec burgers, assiettes nuggets, frites, tartes flambées, pizzas, grillades et knacks.

Pour les amateurs de douceurs, des éclairs chocolat, vanille ou café seront proposés en dessert.

Une dizaine de stands d’artisans partenaires seront également présents. .

Place de la Mairie Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 62 11 95 rosace.rosenwiller@gmail.com

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English :

In addition to delighting your stomachs with delicious burgers, pizzas and tarts flambées, come and feast your eyes with artisanal stands.

L’événement Soirée Burgers et Pizz’Art Rosenwiller a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile