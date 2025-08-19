Course de caisses à savon à Embry

Embry

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Après une 7è édition encore une fois complètement dingue en 2025, on remet ça en 2026 pour encore plus de fun, de vitesse et de bonne humeur à Embry !

On vous prépare une 8e édition encore plus folle…avant le fameux championnat de France en 2027, alors chauffez vos caisses, affûtez vos trajectoires, et bloquez la date ! .

Embry 62990 Pas-de-Calais Hauts-de-France

