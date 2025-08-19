Course de caisses à savon à Embry Embry
Course de caisses à savon à Embry Embry dimanche 24 mai 2026.
Après une 7è édition encore une fois complètement dingue en 2025, on remet ça en 2026 pour encore plus de fun, de vitesse et de bonne humeur à Embry !
On vous prépare une 8e édition encore plus folle…avant le fameux championnat de France en 2027, alors chauffez vos caisses, affûtez vos trajectoires, et bloquez la date ! .
Embry 62990 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 86 60 97
