Course de caisses à savon Rue Frédéric Mistral Aureille
dimanche 27 septembre 2026 · Rue Frédéric Mistral · Aureille
Informations pratiques
Aureille
Course de caisses à savon
Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 9h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue Frédéric Mistral Centre-village d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Venez passer un après-midi festif en famille à Aureille avec une course de caisses à savon !Familles
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves d’Aureille (APE)
La course de caisses à savon fait son retour à Aureille pour une journée placée sous le signe de la créativité, de la vitesse et de la bonne humeur !
Venez admirer des bolides sans moteur, encourager les équipages et profiter d’une ambiance festive !
Au programme
9h accueil et contrôle technique des véhicules , vote pour la plus belle caisse et meilleurs déguisements
10h départ de la course
Remise des prix
Restauration sur place
Informations (règlement et conditions de participation) et inscriptions sur le compte Helloasso de l’APE.
Clôture des inscriptions 10 septembre 2026. .
Rue Frédéric Mistral Centre-village d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17 ape.aureille13@gmail.com
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English :
Come and enjoy a fun-filled afternoon with the family in Aureille at a soapbox race!
L’événement Course de caisses à savon Aureille a été mis à jour le 2026-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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