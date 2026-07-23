Course de caisses à savon Rue Frédéric Mistral Aureille

Informations pratiques

Aureille

Course de caisses à savon

Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 9h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue Frédéric Mistral Centre-village d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Venez passer un après-midi festif en famille à Aureille avec une course de caisses à savon !Familles

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves d’Aureille (APE)



La course de caisses à savon fait son retour à Aureille pour une journée placée sous le signe de la créativité, de la vitesse et de la bonne humeur !

Venez admirer des bolides sans moteur, encourager les équipages et profiter d’une ambiance festive !



Au programme

9h accueil et contrôle technique des véhicules , vote pour la plus belle caisse et meilleurs déguisements

10h départ de la course

Remise des prix



Restauration sur place



Informations (règlement et conditions de participation) et inscriptions sur le compte Helloasso de l’APE.

Clôture des inscriptions 10 septembre 2026. .

Rue Frédéric Mistral Centre-village d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17 ape.aureille13@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a fun-filled afternoon with the family in Aureille at a soapbox race!

L’événement Course de caisses à savon Aureille a été mis à jour le 2026-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles