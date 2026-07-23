Les Nuits des Étoiles Rue de la Grand-Terre Aureille

Informations pratiques

Aureille

Les Nuits des Étoiles

Samedi 8 août 2026 de 17h à 0h.

Mercredi 12 août 2026 à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la Grand-Terre Complexe sportif Ayme Guillaumier Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-12

Participez à l’événement Les Nuits des Étoiles à Aureille !Familles

La commune d’Aureille renouvelle son partenariat avec l’Association Française d’Astronomie et participe à nouveau à la manifestation nationale Les Nuits des étoiles .

L’occasion de (re)découvrir le ciel estival, les étoiles et observer une éclipse de soleil exceptionnelle.



– Samedi 8 août -

17h Salle de la Grand Terre atelier enfants (7-12 ans)

Découverte du Système solaire et des objets célestes, observation du soleil (lunettes spécialisées fournies)

20h30 Salle de la Grand Terre conférence

Comprendre les objets célestes visibles dans le ciel d’Aureille avec Patrick Stantina, administré de la commune et astronome averti

22h Stade municipal veillée et observation du ciel (prévoir lampe frontale, petite veste, plaid ou couverture)



– Mercredi 12 août -

18h Lieu communiqué à l’inscription éclipse de soleil

Observation du Soleil avec des lunettes opaques spéciales (fournies par la commune) et explications du phénomène des éclipses solaires



Inscription obligatoire en mairie .

Rue de la Grand-Terre Complexe sportif Ayme Guillaumier Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to the ‘The Nights of the Stars’ event in Aureille!

L’événement Les Nuits des Étoiles Aureille a été mis à jour le 2026-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles