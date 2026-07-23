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AGENDA · Aureille

Les Nuits des Étoiles Rue de la Grand-Terre Aureille

samedi 8 août 2026 · Rue de la Grand-Terre · Aureille

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue de la Grand-Terre
Adresse
Complexe sportif Ayme Guillaumier
Ville
13930 Aureille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aureille

Les Nuits des Étoiles

Samedi 8 août 2026 de 17h à 0h.

Mercredi 12 août 2026 à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la Grand-Terre Complexe sportif Ayme Guillaumier Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-12

Participez à l’événement Les Nuits des Étoiles à Aureille !Familles
La commune d’Aureille renouvelle son partenariat avec l’Association Française d’Astronomie et participe à nouveau à la manifestation nationale Les Nuits des étoiles .
L’occasion de (re)découvrir le ciel estival, les étoiles et observer une éclipse de soleil exceptionnelle.

– Samedi 8 août -
17h Salle de la Grand Terre atelier enfants (7-12 ans)
Découverte du Système solaire et des objets célestes, observation du soleil (lunettes spécialisées fournies)
20h30 Salle de la Grand Terre conférence
Comprendre les objets célestes visibles dans le ciel d’Aureille avec Patrick Stantina, administré de la commune et astronome averti
22h Stade municipal veillée et observation du ciel (prévoir lampe frontale, petite veste, plaid ou couverture)

– Mercredi 12 août -
18h Lieu communiqué à l’inscription éclipse de soleil
Observation du Soleil avec des lunettes opaques spéciales (fournies par la commune) et explications du phénomène des éclipses solaires

Inscription obligatoire en mairie   .

Rue de la Grand-Terre Complexe sportif Ayme Guillaumier Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01  contact@mairie-aureille.fr

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English :

Come along to the ‘The Nights of the Stars’ event in Aureille!

L’événement Les Nuits des Étoiles Aureille a été mis à jour le 2026-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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