Yaucourt-Bussus

Course de Caisses à Savon et de Tracteurs Tondeuses

Yaucourt-Bussus Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Lieu Bussus-Bussuel

Date Le dimanche 14 juin 2026

Horaires Course de 10h à 16h, puis remise des prix jusque 17h.

Possibilité de se restaurer sur place le midi, sans réservation.

Une buvette sera ouverte sur place, toute la journée.

Nous sommes ravis de vous inviter à entrer dans un monde où les fous de vitesse et les mordus de mécanique mêlent leurs talents pour redéfinir les règles des courses de rue.

Le 14 juin 2026, de 10h à 16h, au volant de véhicules pour le moins étonnants, les pilotes amateurs s’affronteront sur un parcours semé d’embûches, spécialement conçu pour vous offrir une expérience inoubliable.

Renseignements complémentaires au 06 25 33 30 68.

Lieu Bussus-Bussuel

Date Le dimanche 14 juin 2026

Horaires Course de 10h à 16h, puis remise des prix jusque 17h.

Possibilité de se restaurer sur place le midi, sans réservation.

Une buvette sera ouverte sur place, toute la journée.

Nous sommes ravis de vous inviter à entrer dans un monde où les fous de vitesse et les mordus de mécanique mêlent leurs talents pour redéfinir les règles des courses de rue.

Le 14 juin 2026, de 10h à 16h, au volant de véhicules pour le moins étonnants, les pilotes amateurs s’affronteront sur un parcours semé d’embûches, spécialement conçu pour vous offrir une expérience inoubliable.

Renseignements complémentaires au 06 25 33 30 68. .

Yaucourt-Bussus 80135 Somme Hauts-de-France

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English :

Place: Bussus-Bussuel

Date: Sunday, June 14, 2026

Times: Race from 10 a.m. to 4 p.m., then prize-giving ceremony until 5 p.m.

Catering available on site at lunchtime, without reservation.

A refreshment stand will be open all day.

We’re delighted to invite you into a world where speed freaks and mechanical enthusiasts combine their talents to redefine the rules of street racing.

On June 14, 2026, from 10:00 a.m. to 4:00 p.m., at the wheel of vehicles that are nothing short of astonishing, amateur drivers will battle it out on a course strewn with pitfalls, specially designed to offer you an unforgettable experience.

Further information on 06 25 33 30 68.

L’événement Course de Caisses à Savon et de Tracteurs Tondeuses Yaucourt-Bussus a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre