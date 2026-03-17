Course de caisses à savon Preuilly-sur-Claise
Course de caisses à savon Preuilly-sur-Claise samedi 25 avril 2026.
Course de caisses à savon
Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez assister à la course de caisses à savons, restauration et buvette sur place.
Si vous souhaitez participer en tant que pilote, vous devez vous préinscrire avant le 15 avril.
Venez assister à la course de caisse à savons, restauration et buvette sur place.
Si vous souhaitez participer en tant que pilote, vous devez vous préinscrire avant le 15 avril. .
Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cs.valdeclaise37@outlook.com
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English :
Come and watch the soapbox race, with food and refreshments on site.
If you wish to participate as a driver, you must pre-register before April 15.
L’événement Course de caisses à savon Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-03-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire