Course de caisses à savon

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez assister à la course de caisses à savons, restauration et buvette sur place.

Si vous souhaitez participer en tant que pilote, vous devez vous préinscrire avant le 15 avril.

Venez assister à la course de caisse à savons, restauration et buvette sur place.

Si vous souhaitez participer en tant que pilote, vous devez vous préinscrire avant le 15 avril. .

Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cs.valdeclaise37@outlook.com

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English :

Come and watch the soapbox race, with food and refreshments on site.

If you wish to participate as a driver, you must pre-register before April 15.

L’événement Course de caisses à savon Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-03-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire