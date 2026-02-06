Course de caisses à savons

Nouart Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’association les Amis de Chanzy organise sa 2ème course de caisses à savon.Pilotes, inscrivez-vous dès maintenant et préparez vos bolides ! Une journée d’amusement , de convivialité et de sensations fortes .

Nouart 08240 Ardennes Grand Est +33 6 23 14 85 00 dominique.gravier1957@orange.fr

English :

The Amis de Chanzy association is organizing its 2nd soapbox race, so register now and get your cars ready! A day of fun, conviviality and thrills.

