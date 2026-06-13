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Course de caisses à savons Vaux-et-Chantegrue

Course de caisses à savons Vaux-et-Chantegrue samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 25160 Vaux-et-Chantegrue

Département : Doubs

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Vaux-et-Chantegrue

Course de caisses à savons

Place de l’Eglise Vaux-et-Chantegrue Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Course de caisses à savon au centre du village, une descente de presque 900 m de longueur pour les grands, et environ 500 m pour les plus petits.
Animations, plateaux repas, snacking, crêpes, buvettes.   .

Place de l’Eglise Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   vecanimation25@gmail.com

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English : Course de caisses à savons

L’événement Course de caisses à savons Vaux-et-Chantegrue a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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