Vaux-et-Chantegrue

Course de caisses à savons

Place de l’Eglise Vaux-et-Chantegrue Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Course de caisses à savon au centre du village, une descente de presque 900 m de longueur pour les grands, et environ 500 m pour les plus petits.

Animations, plateaux repas, snacking, crêpes, buvettes. .

Place de l’Eglise Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vecanimation25@gmail.com

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English : Course de caisses à savons

L’événement Course de caisses à savons Vaux-et-Chantegrue a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS