Course de caisses à savons Vaux-et-Chantegrue
Course de caisses à savons Vaux-et-Chantegrue samedi 5 septembre 2026.
Vaux-et-Chantegrue
Course de caisses à savons
Place de l’Eglise Vaux-et-Chantegrue Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 20:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Course de caisses à savon au centre du village, une descente de presque 900 m de longueur pour les grands, et environ 500 m pour les plus petits.
Animations, plateaux repas, snacking, crêpes, buvettes. .
Place de l’Eglise Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vecanimation25@gmail.com
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English : Course de caisses à savons
L’événement Course de caisses à savons Vaux-et-Chantegrue a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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